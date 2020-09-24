قبل الافتتاح الليلة.. خالد فودة يتفقد شارع الثقافة بشرم الشيخ.. صور

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح شارع الثقافة بمدينة شرم الشيخ الذي من المقرر أن يقام في الثامتة مساء اليوم الخميس.

كان برفقة اللواء خالد فودة كل من اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام.

كان في استقبالهم بقصر ثقافة شرم الشيخ الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، وأحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء.

والشارع بطول حوالي 2 كم يحيط بقصر ثقافة شرم الشيخ وذلك قبيل افتتاحه بساعات ويشمل الشارع لوحات فنية لكبار نجوم الفن وبعض شعراء البادية، وعربات لبيع المأكولات الشعبية، والعطارة بشكل جمالي حضاري، بالإضافة للمسرح المكشوف الذي ستقدم عليه عروض تراثية فنية بصفة مستمرة لأهالي وزائري شرم الشيخ، ليكون إضافة أخرى ومقصدًا سياحيًا عالميا، وإضافة للسياحة الثقافية بالمدينة.

هذا وسيشهد المحافظ ومرافقيه بعد افتتاح الشارع عرض فني بقصر ثقافة شرم الشيخ.