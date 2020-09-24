قروض لـ 401 مشروع للمرأة المعيلة فى 16 محافظة من خلال صندوق التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 401 مشروع صغير ومتناهى الصغر للمرأة المعيلة بنسبة 69.7% من إجمالى 575 مشروعًا أقرضها الصندوق باستثمارات بلغت 6,2 مليون جنيه فى 18 محافظة منذ بداية العام المالى الحالى.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بدعم صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تنفذها المرأة المعيلة، خاصة بالقرى والمحافظات الأكثر احتياجًا والمساهمة في رفع المستويات المعيشية لهن وإقامة المشروعات المدرة للدخل.

ووجه اللواء محمود شعراوى القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة، مشيرًا إلى أنه تمت زيارة محافظات الشرقية وكفر الشيخ ومطروح والقليوبية خلال الفترة الماضية، ويجرى خلال الأسبوع الحالى زيارة لمحافظة الإسماعيلية.

وأشار اللواء شعراوى إلى أن صندوق التنمية المحلية والذى يعد إحدى آليات دعم التنمية الاقتصادية بالقرى يقوم بتقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل والتى تحتاجها القرى، مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة، خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، كما يساهم في إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق.

وقال إن الصندوق يمنح فترة سماح للمقترضين قبل البدء في سداد أقساط المشروع تعادل دورة إنتاج كاملة وتختلف حسب طبيعة كل مشروع، موضحًا أن الوزارة تساعد المتحررين من الأمية بمنحهم قروضًا ضمن مشروع "قرية مصرية بلا أمية"، كما يسمح الصندوق للمقترضين الذين سبق لهم الحصول على قرض من الصندوق وانتظموا فى السداد حتى نهايته بالحصول على قرض آخر للتوسع في المشروع لإضافة طاقة إنتاجية جديدة وإتاحة المزيد من فرص العمل بتكلفة منخفضة تبلغ 4% سنويًا.