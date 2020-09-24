الأسعار والشروط .. طرح 939 وحدة سكنية للشباب بالتقسيط 20 عاما بالإسكندرية

وتتوزع الوحدات التى سيتم طرحها بواقع 528 وحدة سكنية بمنطقة أبراج طوسون بأبى قير، ويبلغ ثمن الوحدة 110 ألف جنيه "نصف تشطيب".

فيما سيتم طرح 394 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 26 "كاملة التشطيب" و17 وحدة سكنية بمنطقة أم زغيو "كاملة التشطيب"، وتبلغ ثمن الوحدة 65 ألف جنيه.

وتبلغ مساحة جميع الوحدات 63 مترا، مع وجود إمكانية تقسيط ثمن الوحدات على فترة تصل إلى ٢٠ سنة بفائدة بنكية بسيطة تسهيلاً للشباب.

وتقرر فتح باب الحجز للوحدات السكنية المدعومة للشباب من الدولة لمدة شهر بدءا من 1 إلى 31 أكتوبر المقبل، على أن تجرى القرعة العلنية بين المتقدمين فى 1 ديسمبر المقبل بإستاد الإسكندرية.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ عقود 48 وحدة سكنية بإسكان طوسون، والتى كانت أجريت القرعة الخاصة بهم يوليو من العام الماضى، بعد إنهاء كافة المستندات والإجراءات البنكية الخاصة بهم.

وقال المحافظ أنه طرح الوحدات الجديدة يأتى فى إطار دعم الشباب وتوفير حياة كريمة لهم، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعن شروط التقدم للوحدات السكنية الجديدة، أوضح المحافظ أنه يشترط أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الإسكندرية، ولا يقل عن 20 عاماً ولا يزيد عن 50 سنة، وألا يكون فى حوزة المقدم سواء الزوج أو الزوجة شقة تمليك أو إيجار قديم.

وأشار إلى أنه لا يجوز للأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية "الزوج أو الزوجة"، وسداد مقدم حجز الوحدة السكنية وقدره خمسة آلاف جنيه، وإحضار إيصال كهرباء أو مياه أو غاز مدوناً به محل الإقامة ومطابق لبطاقة الرقم القومى.

وأضاف المحافظ أن سيجرى سحب الوحدة السكنية المخصصة عن طريق القرعة العلنية بعد ٣ أشهر من تاريخ إجراء القرعة فى حالة عدم استكمال الإجراءات.

يذكر أن الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل "صورة بطاقة المتقدم الأعزب أو الزوج والزوجة، وصورة القسيمة زواج أو طلاق، وإيصال مرافق كهرباء أو مياه أو غاز مطابق لعنوان بطاقة الزوج والزوجة، وبيان مفردات مرتب للمتقدم الأعزب أو "للزوج والزوجة".