أعلن منتدى بناة الطريق الأفريقي Africa road builders، عن منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، جائزة "باباكار نديان الرفيعة لبناء الطرق لعام 2020، وذلك لقيادته الشخصية في تطوير وبناء المشاريع في جمهورية مصر العربية إضافة إلى البنية التحتية الأخرى الخاصة بالتنقل.
منتدى بناة الطريق الأفريقي Africa road builders هو منتدى لكبرى العاملين في قطاعات الطرق والنقل والتنقل في إفريقيا، ويعقد سنويا منذ عام 2016، والجوائز مستوحاة من باباكار ندياي الذي تولى رئاسة بنك التنمية الإفريقي من عام 1985 وحتى 1995ويشهد المؤتمر الختامي لبناة الطرق الأفريقي الذي ينظم كل عام على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي تقديم الجوائز السنوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يفوز بجائزة ” باباكار ندياى ” لبناء الطرق وتحسين نوعية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.