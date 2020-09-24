كريم سامي رئيسًا لشركة مصرللطيران للخدمات الجوية

أصدر الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران قرارًا بتكليف كريم سامي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الجوية . وذلك خلفًا للمهندس هشام عبدالحفيظ، والذى قدم الطيار رشدى زكريا الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية، وكان سامي يشغل منصب رئيس قطاع التشغيل بشركة مصرللطيران للخدمات الجوية، ومن قبلها مدير إدارة خدمة العملاء، ومدير عام المحطات الخارجية، ومدير عام البحوث والتطوير بشركة الخطوط الجوية ورئيس المجلس التوجيهي للخدمات الأرضية بالاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو . والمسئول عن خدمات مصرللطيران والمنتج بتحالف ستار، ومساعد مدير محطة مصرللطيران جدة ولندن ونيروبي والمدينة المنورة.

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