أخبار عاجلة
طقس الأربعاء: لطيف ليلا على القاهرة.. واضطراب محتمل للملاحة البحرية -
دراسة تنذر بفقدان السمع بسبب كورونا -
المزيد -
سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 -
أزمة ناغورني كاراباخ.. أزمة إنسانية تلوح في الأفق -
أسرار كلينتون.. عمر التربي "مهندس الفوضى" في ليبيا -
تمويل شخصي يصل الي 50 ألف ريال بدون كفيل للسعودين والمقيمين في المملكة -
أيفون 12 برو ماكس اخر أبداعات شركة أبل Apple Iphone 12 Pro Max -
ميلانيا ترامب لم تعد تضع خاتم الزواج بإصبعها... والسر؟ -
كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 -

بطريرك الكاثوليك ينعى شهداء الوطن من رجال الشرطة

أخبار مصرية تبليغ
بطريرك الكاثوليك ينعى شهداء الوطن من رجال الشرطة
بطريرك الكاثوليك ينعى شهداء الوطن من رجال الشرطة
نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شهداء الوطن من رجال الشرطة، الذين استشهدوا في محاولة التصدي لهروب بعض المسجونين.
وجاء في نص البيان: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي شهداء الوطن من رجال الشرطة، الذين استشهدوا في محاولة التصدي لهروب بعض المسجونين ،ونطلب من الرب خالص التعازي لذويهم، حفظ الله مصر وشعبها. 

أقرأ أيضا .. 

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد القى عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء الذي أقيم مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ودار موضوع العظة عن فضيلة "الاستقامة" من خلال الصليب،  بمناسبة عيد الصليب الذي تحتفل به الكنيسة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الأحد المقبل.

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم مرتل كنيسة الشهيد مارجرجس بخمارويه بشبرا وذلك لحصوله على الدكتوراه في الألحان القبطية من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان يوم السبت الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الكاثوليك ينعى شهداء الوطن من رجال الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 