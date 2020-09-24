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تعرض مصري للطعن بالسعودية.. ووزير القوى العاملة يتابع حالته الصحية

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تعرض مصري للطعن بالسعودية.. ووزير القوى العاملة يتابع حالته الصحية
تعرض مصري للطعن بالسعودية.. ووزير القوى العاملة يتابع حالته الصحية

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين، وقد قام الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض بزيارة المصاب ويدعى عصام محمد العربي، للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج، حيث يرقد بمستشفى رعاية الرياض، وتم إبلاغه تحيات الوزير وتمنياته له بالشفاء العاجل.

ومن جانبه قدم المصاب للوزير والسفارة المصرية بالرياض، وأعضاء الجالية المصرية، الشكر والتقدير على كل ما قدموه من دعم ومساندة خلال إصابته.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي، أشار فيه إلى أن المصاب من محافظة الشرقية ويقيم في شارع رمضان بمدينة الزقازيق، وتعرض لحادث طعن بالرياض، وبزيارته بالمستشفى للوقوف على ملابسات الحادث تبين أنه يعمل بمحل عصائر بحى اليرموك، وعند دخول أحد الرواد السعوديين، ويدعى متعب عبدالرحمن، قام بمضايقة إحدى السيدات المتواجدات داخل المحل، وعند اعتراض المواطن المصري عليه قام بسبه وتشاجر معه وتوعد بإطلاق النار عليه وبعد مغادرته المحل عاد سريعا وبيده سكين، وقام بضرب العامل طعنتين إحداهما بالظهر بعمق ١٠ سم، والأخرى بالذراع الأيمن أدت إلى كسر عظمة الذراع وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وقام العاملون بالمحل بتصوير لوحة سيارة الجاني قبل هروبه مما أتاح الفرصة للسلطات السعودية سرعة الوصول إليه فى نفس اليوم، وهو حاليا محتجز بقسم شرطة الحمراء لحين انتهاء التحقيقات.

وأضاف، رئيس مكتب التمثيل العمالي: "لقد تابعنا الحادث الذي تعرض له الشاب عصام العربي ببالغ الاهتمام منذ اليوم الأول وحصلنا على كل بياناته، وتم التواصل معه حينما كان يتلقى علاجه بالمستشفى وحالته حاليا مستقرة نسبيًا بعد إجراء العملية الجراحية، كما يجرى التواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، فضلًا عن التنسيق مع الشؤون القانونية بالقنصلية لمتابعة إجراءات التحقيق.

وأشاد رجائي بالتعاون الذي تبديه السلطات السعودية الشقيقة، مشدد على أن المملكة العربية السعودية لا يضيع فيها حق سواء للمواطن أو مقيم، مؤكدًا ثقته الكاملة في جهود السلطات في تحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت.

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