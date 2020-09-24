جامعة حلوان تنظم دورة عن "تدريب القيادات الشبابية لتنمية المناطق العشوائية"

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أحمد جودة - القاهرة - ينظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان دورة تدريبية، عن "تدريب القيادات الشبابية لتنمية المناطق العشوائية بحلوان" بهدف إعداد الشباب والقيادات الشبابية في المنطقة العشوائية، وذلك لمشاركتهم في تنميتها وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

ويستهدف البرنامج تدريب شباب من منطقة كفر العلو بحلوان خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 27 سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى يوم الخميس الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٠، بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وينطلق البرنامج لتحقيق هدف تنموى وتوعوى تثقيفى من خلال مشاركة عدد من الجهات وذلك لرفع وعى الشباب نحو دور الدولة فى البناء والتنمية وتعريفهم بأضرار الشائعات وكيفية مواجهتها، ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، ويسعى البرنامج إلي نشر الفكر الاستثمارى لدى الشباب من خلال مشاركة كلية الاقتصاد المنزلى لبرنامج المستثمر الصغير وريادة الأعمال، ويضم البرنامج أيضا أهمية محو الأمية التى تنتشر في العشوائيات ودور مركز محو الامية في الجامعة بالتعاون مع مركز رصد ودراسة المشكلات في النزول إلى العشوائيات وحصر احتياجات المواطنين للاستفادة من برنامج محو الأمية.

كما يضم البرنامج الجانب الخاص بالمهارات الحياتية التي يتم التركيز فيها على مهارات القيادة والسمات الشخصية اللازمة للعمل التنموى في العشوائيات، وأهمية التوعية بمخاطر الادمان والتعاطى ويشارك في البرنامج صندوق مكافحة الادمان والتعاطى لنشر الوعى باساليب الوقاية بين الشباب في العشوائيات.

من جانب آخر تشارك كلية الفنون التطبيقية بالجامعة بنشر فكر العمل الحر وباهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات الحرفية واهميتها في الاقتصاد وسوق العمل، ويضم البرنامج أهمية القوافل الطبية فى رفع الوعى الصحى بالمجتمعات العشوائية ويشارك فيها كلية الطب بجامعة حلوان، وايضا كيفية الاستفادة من هذه القوافل والخدمات المختلفة التى تقدمها ودور الشباب في تيسير العمل فى مناطقهم مع هذه القوافل.

وتشارك كلية التمريض بحلوان فى البرنامج بمجموعة من التدريبات العملية للوقاية من الأمراض بصفة عامة وفيروس كورونا خاصة وأيضا تركز على أساليب رفع المناعة وكيفية الحماية للشباب والمجتمع أيضا للحفاظ على الصحة العامة لهم ولمجتمعهم

ويشارك المجلس القومى للمرأة بورشة عمل عن أهم المبادرات المجتمعية فيه وكيفية استفادة الشباب من هذه المبادرات وتوظيفها في خدمة اهالى المناطق العشوائية، كما يشارك مركز التطوير الوظيفى بالجامعة في أهمية التركيز على مايقدمه من خدمات مميزة للطلاب من برامج تدريبية وفرص توظيف للشباب.

جدير بالذكر أن البرنامج يتم في إطار الاهداف الاستراتيجية لخطة قطاع البيئة 2025‪ لتحقيق الاهداف الاسترايجية لخطة مصر 2030‪ حيث تركز الجامعة على تدريب الشباب كمرحلة أولى يليها تدريب القيادات النسائية بالمنطقة أيضا.

ويتوقع في نهاية البرنامج التدريبي ان يتم اكساب الشباب قيم الانتماء وفكر تطوير المناطق القاطنين فيها، والتدريب على رفع المهارات الحياتية سواء لهم أو لمجتمعهم، وتحفيز الشباب على ابتكار مبادرات تنموية لخدمة مجتمعهم والحفاظ على الاستدامة للجهود التى تتم في بيئتهم المجتمعية،وبذلك يمكن ايجاد المواطن الايجابى القادر على تطوير مجتمعه الذى يعيش فيه.