نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهن الطبية تقرر إعفاء أسر الشهداء من دفع اشتراك مشروع العلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس اتحاد المهن الطبية، في اجتماعه أمس الاربعاء إعفاء أُسر الشهداء من دفع اشتراك المشروع العلاجي السنوي، وهو القرار الذي سيطبق من الاستحقاق القادم، وذلك في إطار دعم أُسر شهداء الأطباء والفريق الطبي.

جدير بالذكر أن النقابة واتحاد المهن الطبية منذ بداية أزمة كورونا كانت لهم عدة قرارات لدعم أسر شهداء الفريق الطبي بدأت بتخصيص دعم مادي قدره 100 ألف جنيه، على دفعتين 50 ألف يقدمها الاتحاد فور إستيفاء الإوراق الخاصة بالشهيد والتأكد منها و50 الف أخرى تقدمها النقابة

من ناحية أخرى أنشأت نقابة الأطباء قسم رعاية أسر شهداء الأطباء، تابع للجنة الاجتماعية بالنقابة لتقديم الدعم المالى والمعنوى والخدمى لهم، ويقوم بتنظيم زيارات منزلية لأسر الشهداء، كما خصص رقم حساب بنكى لتلقى تبرعات الأطباء لدعم زملائهم.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91843 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و5822 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.