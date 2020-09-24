الثقافى الكورى يهدى مدرسة دولية موادا تعليمية

وأعرب يانج سانجن، مدير المركز، فى بيان، اليوم الخميس، عن سعادته باعتماد اللغة الكورية كلغة ثانية داخل المدرسة، ما يشير إلى اهتمام متزايد بالثقافة الكورية. وأكد أن المركز سيواصل التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة الراغبة فى تعليم اللغة الكورية.

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