"العربى الحديث" يكشف : فيديو مسرب يكشف خطة جماعة الإخوان لإنهاك قوات الشرطة المصرية.. قيادى إخوانى : يجب الاستمرار في المظاهرات والخروج بمسيرات على مستوى المحافظات لإنهاك الأمن وشل البلد وإضعاف الاقتصاد

كشف فيديو صوتي مسرب بين القياديين من جماعة الإخوان المسلمين، محمد سودان عضو التنظيم الدولي، والدكتور أحمد، خطة الجماعة لإنهاك قوات الشرطة، وتشتيت انتباهها فى التعامل معهم.

وأوضح سودان في المكالمة المسربة التي حصل عليها موقع ”العربي الحديث،: أنا شايف الوقفة دي مش مجدية: المهم بقى في اللي جاي اللي الحديث ، اللى راح خلاص بقى.