كشف فيديو صوتي مسرب بين القياديين من جماعة الإخوان المسلمين، محمد سودان عضو التنظيم الدولي، والدكتور أحمد، خطة الجماعة لإنهاك قوات الشرطة، وتشتيت انتباهها فى التعامل معهم.
وأوضح سودان في المكالمة المسربة التي حصل عليها موقع ”العربي الحديث،: أنا شايف الوقفة دي مش مجدية: المهم بقى في اللي جاي اللي الحديث ، اللى راح خلاص بقى.
ورد عليه شخص يدعى الدكتور أحمد قائلا احنا مكملين في الطريق يا دكتور، ليقاطعة سويدان قائلا أنا شايف إن وقفة 20 ولا 30 في الشارع دي غير مجدية.
أنا شايف إنه لما هيفرض قضبته ورد الشخص الذي يدعى الدكتور أحمد قائًد أنا أعتقد إنه اللي بيسمح بيه هو اللي سامح بيه، وقاطعة قائلا يا دكتور أحمد أنا كنت ظابط في الجيش وعارف صعوبة الوقفة في الشارع لمدة كبيرة،
بتكون صعبة على الظابط والعسكري، لن يستمر ولم يستمر الواحد منهم مش بيعرف يروح الحمام.
وأوضخ القيادي الإخواني أنه يجب الاستمرار في التظاهرات بالميادين والخروج بمسيرات مستمرة على مستوى المحافظات المختلفة لإنهاك قوات الأمن وشل البلد وإضعاف الحالة الاقتصادية للدولة ومنع الموظفين والعمال من ممارسة اعمالهم.
وكان المقاول المصري محمد علي قد دعا خلال الأسبوع الماضي إلى خروج تظاهرات، ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة، وإرباك المشهد لكنها فشلت ولم يخرج أحد من المصريين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "العربى الحديث" يكشف : فيديو مسرب يكشف خطة جماعة الإخوان لإنهاك قوات الشرطة المصرية.. قيادى إخوانى : يجب الاستمرار في المظاهرات والخروج بمسيرات على مستوى المحافظات لإنهاك الأمن وشل البلد وإضعاف الاقتصاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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