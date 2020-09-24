تشهد اهتماما متزايدا من الطلاب.. "الثقافي الكوري" يهدي مواد تعليم لغة لمدرسة دولية بالقاهرة

أهدى المركز الثقافي الكوري، مجموعة من الكتب ومواد تعلم اللغة الكورية، لــ مدرسة دولية بالقاهرة، بهدف تعزيز تعليم اللغة الكورية داخل المدرسة.
وبحسب بيان للمركز الثقافي الكوري بالقاهرة، الخميس، فقد أعرب يانج سانجن، مدير المركز، عن سعادته باعتماد اللغة الكورية كلغة ثانية داخل المدرسة، وهو ما يشير إلى اهتمام متزايد بالثقافة الكورية، مؤكدا أن المركز سيواصل التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة الراغبة في تعليم اللغة الكورية.
وكان السفير الكوري بالقاهرة، هونج جين ووك قد أكد في مناسبة سابقة أن محبي الثقافة الكورية في مصر هم بمثابة سفراء فخريين للثقافة الكورية في مصر وبالمثل سفراء للثقافة المصرية بالنسبة للكوريين.
ونوه السفير الكوري إلى أن العام الحالي يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا على أهمية التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر ودوره الفعال في تطوير علاقات البلدين ولا سيما العلاقات الودية بين الشعبين.
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