نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صحة البرلمان" توضح أهمية مصل الأنفلونزا الموسمية لأصحاب الأمراض المزمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، علي أهمية مصل الأنفلونزا الموسمية الذي تم الإعلان عن إتاحته مؤخرًا خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب وضعف المناعة والحوامل، مشيرًا إلي أن المصل يحمي بنسبة ٧٠% من الإصابة بالإنفلونزا، فضلا عن أنه في حال احتمالية الإصابة بنسبة ٣٠% تكون الأعراض خفيفة وأقل خطورة.

وأكد "أبو العلا" في تصريحات له، اليوم الخميس علي أهمية هذا المصل لتقليل فرص الإصابة بالأنفلونزا أو تقليل أعراضها في حال الإصابة، مُشيداُ بالجهود التي تقوم بها مصر في شأن التجارب السريرية لإيجاد مصل لمواجهة فيروس كورونا، قائلا: التجارب في المرحلة الثالثة استعدادا لتكون مصر مصنعة لهذه الأمصال.

وأشار عضو صحة النواب، إلى أنه على الرغم من عودة الإعداد في الزيادة مرة أخري بعدد من بلدان العالم، إلا أن مصر ما زالت في أمان، خصوصا وأن هناك ثبات في الأعداد، مجددا التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية وزيادة الوعي لتجاوز هذا الارتداد في زيادة الإصابات، خصوصا مع دخول شهر الخريف وما يتبعه من تجمعات كثيرة في هذه الفترة.

إحصائيات فيروس كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91843 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و5822 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.