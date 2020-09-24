عاجل.. مدبولى يعلن مد فترة تلقى طلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر

ووجه مدبولى خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، بمجلس الوزراء، الشكر إلى المصريين الذين تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أن هذا القانون يخدم صالح المواطن المصرى، حيث قُدمت مليون و400 ألف طلب تصالح.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم مد فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر لتكون نهاية أكتوبر.