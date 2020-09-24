أخبار عاجلة
طقس الأربعاء: لطيف ليلا على القاهرة.. واضطراب محتمل للملاحة البحرية -
دراسة تنذر بفقدان السمع بسبب كورونا -
المزيد -
سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 -
أزمة ناغورني كاراباخ.. أزمة إنسانية تلوح في الأفق -
أسرار كلينتون.. عمر التربي "مهندس الفوضى" في ليبيا -
تمويل شخصي يصل الي 50 ألف ريال بدون كفيل للسعودين والمقيمين في المملكة -
أيفون 12 برو ماكس اخر أبداعات شركة أبل Apple Iphone 12 Pro Max -
ميلانيا ترامب لم تعد تضع خاتم الزواج بإصبعها... والسر؟ -
كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 -

عاجل .. رئيس الوزراء : اشتراطات جديدة للبناء بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر

أخبار مصرية كريم شعبان 2020-09-24 14:31 تبليغ
عاجل .. رئيس الوزراء : اشتراطات جديدة للبناء بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر
عاجل .. رئيس الوزراء : اشتراطات جديدة للبناء بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، بمجلس الوزراء، أنه بعد تلك الفترة سيمكن للمواطن أن يستفيد من الاشتراطات، موضحا أن الدولة لن تهدم أى عقار به سكان، وأن الدولة تعمل على تقنين عملية البناء والتنمية فى مصر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيكون لكل عقار فى مصر رقم قومى، وقبل نهاية 2021 سيتم تنظيم عملية بيع وشراء العقارات فى مصر، منعا للنصب على المواطنين.

 

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. رئيس الوزراء : اشتراطات جديدة للبناء بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 