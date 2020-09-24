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عاجل .. رئيس الوزراء : تقنين أوضاع جميع العقارات والأراضى فى مصر قبل 2021

أخبار مصرية عمر حسام 2020-09-24 14:32 تبليغ
عاجل .. رئيس الوزراء : تقنين أوضاع جميع العقارات والأراضى فى مصر قبل 2021
عاجل .. رئيس الوزراء : تقنين أوضاع جميع العقارات والأراضى فى مصر قبل 2021
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الإعلان رسميا عن كل الإجراءات الجديدة للبناء قبل انتهاء فترة 6 أشهر التى فرضتها الحكومة لإيقاف البناء بالمحافظات، والتى تنتهى 24 نوفمبر المقبل.

أضاف "مدبولى"، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس: "كلما أسرعنا فى تقديم الطلبات نسرع فى إجراءات التقنين فورا، إحنا بنشجع البناء المنظم، وبنعارض البناء العشوائى".

وأشار إلى تشجيع الدولة فى الفترة المقبلة وتحديدا قبل 2021، للبناء الرأسى، وتقنين أوضاع جميع العقارات والأراضى فى مصر، وتخطيط التوسع العمرانى بشكل منظم.

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