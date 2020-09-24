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عاجل.. ملك الأردن يستقبل شكرى ولودريان

أخبار مصرية عمر حسام 2020-09-24 14:22 تبليغ
عاجل.. ملك الأردن يستقبل شكرى ولودريان
عاجل.. ملك الأردن يستقبل شكرى ولودريان
استقبل العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، اليوم الخميس، وزيرى خارجية مصر سامح شكرى، وفرنسا جان إيف لودريان، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، سوزانا تيرستال، بالعاصمة الأردنية عمان. 

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