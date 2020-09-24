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مدبولى يصدر قرارا بتجديد تعيين نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

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مدبولى يصدر قرارا بتجديد تعيين نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
مدبولى يصدر قرارا بتجديد تعيين نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتجديد تعيين الدكتور محمد خليل إبراهيم عراقي نائباً للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام اعتباراً من ٣ سبتمبر الجاري.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 