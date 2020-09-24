سفيرة مصر لدى نيوزيلندا تلتقي بالمفوض النيوزيلندي لحقوق الإنسان

التقت السفيرة دينا الصيحي سفيرة مصر لدى نيوزيلندا بالمفوض النيوزيلندي لحقوق الإنسان Paul Hunt، حيث تناول الاجتماع جهود الدولة المصرية ذات الصلة بالارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان ودعمها. واستعرضت الصيحي أبرز الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في هذا الصدد؛ والتي كان من بينها إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بهدف تعزيز وتنسيق العمل الحكومي في هذا الملف، وجهود الدولة المصرية الملموسة لتمكين المرأة والشباب، وما تحقق من انجازات في قطاعات الصحة والتعليم وحقوق الأطفال والقضاء على العشوائيات وتكريم ضحايا الإرهاب، فضلاً عن ما يتحقق على صعيد المشروعات القومية الكبرى وتأثيرها على تحسين حياة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة له.

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