كشفت بيانات صادرة عن جهات رسمية في بريطانيا اليوم /الخميس/ أن أعداد الحالات التي تبين إيجابيتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في انجترا وويلز وصلت إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف الحالات التي تم تسجيلها في نهاية أغسطس الماضي.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن نظام التتبع والاختبار التابع لهئية الخدمات الصحية الوطنية (ان اتش اس) أظهر إيجابية 278ر19 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة ما بين 10 وحتى 16 سبتمبر الجاري.
وقد أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن الأسبوع الماضي فرض قيود احترازية محلية جديدة لمواجهة فيروس كورونا في شمال شرق انجلترا بعد ارتفاع أعداد الإصابات بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بنهاية أغسطس الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.