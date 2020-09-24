بريطانيا: ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بنهاية أغسطس الماضي

كشفت بيانات صادرة عن جهات رسمية في بريطانيا اليوم /الخميس/ أن أعداد الحالات التي تبين إيجابيتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في انجترا وويلز وصلت إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف الحالات التي تم تسجيلها في نهاية أغسطس الماضي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن نظام التتبع والاختبار التابع لهئية الخدمات الصحية الوطنية (ان اتش اس) أظهر إيجابية 278ر19 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة ما بين 10 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

وقد أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن الأسبوع الماضي فرض قيود احترازية محلية جديدة لمواجهة فيروس كورونا في شمال شرق انجلترا بعد ارتفاع أعداد الإصابات بها.