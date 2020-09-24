الشباب أولوية.. القائمة الوطنية من أجل مصر تعطى الفرصة الأكبر للوجوه السياسية الشابة

"الشباب في المقدمة".. هذا هو الشعار الذى رفعته القائمة الوطنية من أجل مصر، التي ستخوض انتخابات مجلس النواب ضمن تحالف انتخابى هو الأكبر في تاريخ مصر، حيث خصص القائمين عليها أكثر من 50 مقعداً للشباب، فضلاً عن 26 مقعداً لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتضم القائمة 12 حزباً وهم: مستقبل وطن، الوفد، الشعب الجمهورى، حماة وطن، مصر الحديثة، المصرى الديمقراطى، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومنذ بداية الاجتماعات التحضيرية للقائمة، كان الشباب حاضراً بقوة سواء في هذه الاجتماعات أو من خلال النقاشات، وذلك لتمكينهم وتوسيع فرصهم فى التواجد بالمجالس النيابية، وهو ما ظهر من خلال الأسماء الشبابية التي يجرى الإعلان عنها تباعاً ضمن القائمة، سواء في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أو الشباب الذين أيضا تم اختيارهم كممثلين عن الأحزاب المشاركة داخل القائمة، حيث توسعت القائمة فى تمثيل الشباب وزيادة فرصهم بكافة القطاعات.

ويأتى تشكيل مجلس النواب، ليخصص (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وأوجب القانون أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل وكذلك الأمر بالنسبة للقائمة المخصص لها (42) مقعدا وذلك فيما يتعلق بتمثيل الفئات التى منحها الدستور تميزًا إيجابيا وتشمل المسيحين والعمال والفلاحين والشباب وذوى الاعاقة والمصريين عن الخارج فضلا عن النسبة المخصصة للمرأة.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري، ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها، ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساوياً له، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وتتضمن الدوائر الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا).