ودعا لرئيس المواطنين ، لمزيد من التقدم بطلبات ، ونرجو أن نستمر بنفس الأعداد الموجودة ، وكلما نسرع في تقديم الطلبات سنسرع بإجراءات التقنين، وسيبدأ المواطن في الحصول على وثائق مكن الدولة تثبت أن موقفه سليم .
وتابع : "أدعو المواطنين ، للإقبال خلال هذا الشهر الإضافي على التصالح ، والمبادرة حتى نتمكن من استيعاب أكبر قدر من الطلبات ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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