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رئيس الوزراء: مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر

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رئيس الوزراء: مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر
رئيس الوزراء: مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه حتى هذه اللحظة تقدم مليون و 400 ألف مواطن بطلبات التصالح، وآخر موعد لتلقي الطلبات الجمعة المقبلة . 
وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ، هناك حجم طلبات كبيرة للتقدم للتصالح ، وشكوى من ضعف القدرة الاستيعابية للطلبات ، ورغبة منا كحكومة في التيسير على مواطنينا ، نعلن مد مدة تلقي الطلبات لنهاية أكتوبر . 

ودعا لرئيس المواطنين ، لمزيد من التقدم بطلبات ، ونرجو أن نستمر بنفس الأعداد الموجودة ، وكلما نسرع في تقديم الطلبات سنسرع بإجراءات التقنين، وسيبدأ المواطن في الحصول على وثائق مكن الدولة تثبت أن موقفه سليم . 

وتابع : "أدعو المواطنين ، للإقبال خلال هذا الشهر الإضافي على التصالح ، والمبادرة حتى نتمكن من استيعاب أكبر قدر من الطلبات ". 

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