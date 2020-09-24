سفير الصين بالقاهرة: تابعنا باهتمام كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد لياو ليتتشيانج، سفير الصين بالقاهرة على أنه تابع باهتمام كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي شدد خلالها على التعددية وضرورة إصلاح المنظمة الدولية، وكذلك إعطاء أفريقيا مساحة أكبر في التمثيل بمجلس الأمن.

وتابع ليتشيانج خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس بمقر السفارة الصينية بالقاهرة أن الرئيس الصيني شي جين بينج، قد أكد على ذات المعنى أيضا خلال كلمته أيضا، مضيفا أن الرئيس شي اكد على أن الجائحة كشفت المشاكل الموجودة في المنظومة العالمية وضرورة إصلاحها وليس بناء منظومة جديدة غير منظومة الأمم المتحدة للحوكمة العالمية والتي تتخذها كمحورها وهو ما يتطلب تحسين المنظومة القائمة وليس إلغائها وتنحية ما قدمته جانبا، دون محاولة بناء جديدة، ومن خلال القواعد الأساسية التي تحكم القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وقال السفير إن الرئيس الصيني قد عقد مساء أمس الأربعاء، مباحثات ثنائية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الأمين العام للأمم المتحدةـ أنطونيو جويتريش، حيث أكد مواصلة الصين دعمها للدول التي لديها احتياجات طبية عاجلة للتغلب على جائحة كوفيد 19 وكذلك مواصلة دعم بكين لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار السفير إلى تأكيدات الرئيس شي بينج على تقليل التأثيرات الاقتصادية للجائحة على اقتصاديات دول العالم ومن خلال مساعدة الدول النامية لتجاوز الصعوبات، حيث نعيش في قرية كونية واحدة ويجب تكريس الجهد لبناء مجتمع وحياة أفضل ومستقبل مشترك للبشرية على الرغم من اختلاف الثقافات.

وشدد السفير على أن بلاده لا تسعى لأي مواجهة أيدلوجية أو الهيمنة على المصالح الدولية إنما تتطلع لحياة أفضل للشعب الصيني الذي يتجاوز تعداده المليار و393 مليون نسمة، وكذلك حياة أفضل للشعوب الأخرى، مؤكدا أن الصين لن تسمح لأحد بمحاولات المساس من الكرامة والحقوق الصينية، حيث ستدافع بكل حزم عن حقوق الشعب الشرعية وكذلك دورها الفاعل على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأضاف السفير أن الأمين العام أنطونيو جويتريش أكد للرئيس الصيني شي جين بينج أن العالم يواجه صعوبات أكثر من أي وقت مضى، داعيا الشعوب للتضامن لمواجة جائحة كورونا، وشكر الصين على دعمها الثابت للتعددية وأنه على ثقة في تقديم الصين لمساهمة أكبر لتحقيق التنمية المشتركة للعالم.