مسئول حياة كريمة بالتنمية المحلية يكشف عن محافظات المرحلة الأولى

كشف الدكتور ولاء جاء الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، عن المبادرة تستهدف 143 قرية في المرحلة الاولى في العام المالى 2019-2020، موضحا أنه جار الآن إنهاء مشروعاتها.

وأضاف خلال حواره لـ "دوت الخليج"، أن هذه القرى موجودة في 11 محافظة معظمهم في محافظات الصعيد وهم المنيا واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد ومطروح والبحيرة والدقهلية والقليوبية بإجمالى 1.81 مليون مستفيد وباستثمارات بلغت 3.95 مليار جنيه.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة هى مبادرة دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2 يناير عام 2019 والهدف منها تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجا أو القرى المصنفة أنها أكثر فقرا وهى التى يزيد عدد الفقر فيها عن 55 %، وهى عادة تنتشر في 16 محافظة ويعيش بها 12.4 مليون مواطن وتستهدف تطوير 1000 قرية اكثر احتياجا على 5 مراحل.

ولفت إلى أن المعيار الذى تم اختيار القرى عليه هو معدل الفقر في هذه القرى سواء فقر خدمات أو فقر مادى وتدنى مستوى المعيشة وقدرتهم على الانفاق محدودة، أما إحداث نقلة يستلزم العمل على 3 مستويات، المستوى الأول خدمات البنية الأساسية وخدمات البنية التحتية التى تستفيد منها القرية ككل مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والمدارس والوحدات الصحية والطرق والإنارة والخدمات العامة، وهذه القرى كانت تعانى من نقص هذه الخدمات أو من تدنى مستواها، وتم توجيه جهود الدولة بأجهزتها المختلفة للعمل على توفير هذه الخدمات من خلال الخطة الاستثمارية للدولة.

أما المستوى الثانى للمبادرة فيستهدف رفع مستوى المعيشة لهذه الفئة من السكان، وتشمل توفير سكن كريم لهولاء المواطنين وستم مساعدة هذه الأسر على رفع كفاءة المنازل أو إحلالها وتجديدها، أو هدمها وإعادة بنائها في كثير من الحالات أو توصيل الخدمات للمنزل أو تركيب سقف لهذه المنازل.

بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهولاء الأسر داخل هذه القرى ويتم توفير العلاج لهؤلاء الفئة بالإضافة إلى توفير قوافل طبية لعلاج هذه الأسر.

أما المستوى الثالث فيهتم بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل ويتم ضخ أموال في صورة قروض ميسرة تساعد اللأسر والراغبة في عمل مشاريع انتاجية لكى يبدأوا هذه المشروعات من خلال صندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من شركات التمويل متناهية الصغر التى تعمل في إطار المسئولية المجتمعية في هذه القرى.