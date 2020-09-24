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المهن الطبية قررت إعفاء أسر الشهداء من دفع اشتراك مشروع العلاج

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المهن الطبية قررت إعفاء أسر الشهداء من دفع اشتراك مشروع العلاج
المهن الطبية قررت إعفاء أسر الشهداء من دفع اشتراك مشروع العلاج

فى إطار دعم أُسر شهداء الأطباء والفريق الطبى قرر مجلس إتحاد المهن الطبية فى إجتماعه أمس إعفاء أُسر الشهداء من دفع إشتراك المشروع العلاجى السنوى 

وهو القرار الذى سيطبق من الإستحقاق القادم .

جدير بالذكر ان النقابة واتحاد المهن الطبية منذ بداية أزمة كانت لهم  عدة قرارات لدعم أسر شهداء الفريق الطبى بدأت بتخصيص دعم مادى قدره 100 الف جنيه , على دفعتين 50 الف يقدمها الإتحاد فور إستيفاء الإوراق الخاصة بالشهيد والتأكد منها و50 الف أخرى تقدمها النقابة .

من ناحية أخرى أنشأت نقابة الأطباء قسم رعاية أسر شهداء الأطباء، تابع للجنة الاجتماعية بالنقابة لتقديم الدعم المالى والمعنوى والخدمى لهم، ويقوم بتنظيم زيارات منزلية لأسر الشهداء، كما خصص رقم حساب بنكى لتلقى تبرعات الأطباء لدعم زملائهم.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 