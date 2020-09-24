طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ٢٠٢٠ برقم العداد بالاسم

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عمر شويل - جدة نقدم لكم كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، إذ تقدم شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، إمكانية دفع فواتير الكهرباء، دون الحاجة إلى الذهاب لأماكن التجمعات. ويحرص الكثير على تجنب الذهاب إلى مقر شركة الكهرباء، بسبب انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة. نقدم لكم خطوات سداد فاتورة الكهرباء أونلاين، وكيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، من خلال رابط شركة الكهرباء.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر برقم العداد

تم إجراء تعاون مشترك بين شركة الكهرباء وشركة فوري، بغرض تسهيل سداد فاتورة الكهرباء من المنزل. وذلك عبر خدمة Fawry الدفع، وهي خدمة ملحقة بموقع شركة الكهرباء الإلكتروني. وتتيح شركة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل برقم العداد، من خلال الرابط الإلكتروني من هنا.

خطوات استعلام فاتورة الكهرباء

يتيح الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء، الاستعلام عن الفاتورة ل٩ شركات على مستوى الجمهورية. ويمكن الدخول إلى الرابط، ثم اختيار شركة الكهرباء التابع لها، ثم إدخال رقم الموبايل، مع مراعاة إدخال رقم السداد، الموجود على كعب الإيصال.

وذكر مسئول من شركة المهرباء، أن شركات الكهرباء ال٩ التي يمكنها الدفع إلكترونيا هي:

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة القناه لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

أسعار فاتورة الكهرباء الجديدة

أعلنت وزارة الكهرباء في مصر عن أسعار فاتورة الكهرباء الجديدة والتي كانت هي حديث الشارع المصري خلال الأيام السابقة. فيما يلي نعرض عليكم اسعار شرائح الكهرباء قبل وبعد تطبيق زيادة الأسعار كالتالي: