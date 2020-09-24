نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل لقاء وزير الرياضة ومسؤولي مجموعة خليجي للاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مسئولي مجموعة خليجي للاستثمار الرياضي؛ لبحث مشاركتهم في إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية داخل هيئة ستاد القاهرة.

وعرض مسئولو خليجي للاستثمار الرياضي تصورًا كاملًا حول الاستثمار في إنشاء فرع نادي النادي بهيئة استاد القاهرة، وإنشاء عدد من المباني الاستثمارية بمحيط هيئة الإستاد.

وتضمن العرض المكونات الإنشائية التي سيتضمنها فرع نادي النادي بهيئة استاد القاهرة منها مبني للاسكواش، ومبنى نادي صحي، وفندق رياضي، ومنطقة ملاعب تنس دولية، ومبنى خدمات، ومبني حمام سباحة، ومنطقة ألعاب الأطفال، ومبنى اجتماعي، ومنطقة ملاعب لرواد النادي، ومحال تجارية.

يأتى ذلك ضمن عدد من اللقاءات يعقدها وزير الشباب والرياضة مع مجموعة من المستثمرين؛ لبحث مساهماتهم في إقامة المشروعات الاستثمارية داخل هيئة ستاد القاهرة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة ستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.

وطالب وزير الشباب والرياضة من مجموعة خليجي للاستثمار الرياضي بتقديم التصور الكامل لإنشاء فرع نادي النادي بهيئة الإستاد، والمشروعات الاستثمارية المقترح إقامتها بمحيط الإستاد، على أن يتضمن العرض الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات والحجم الاستثماري لها تمهيدًا لدراسة العرض المقدم من كافة جوانبه.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على نهج الوزارة نحو تعظيم الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة القطاع الخاص ضمن مشروع الطرح الاستثماري وفق الضوابط والقوانين الحاكمة في هذا الشأن.