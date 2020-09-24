نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل الدراسة في المدارس الرسمية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المدارس الرسمية الدولية تأجيل بدء الدراسة واستقبال الأطفال بها القرر الأحد 11 أكتوبر المقبل، لاستكمال تجهيزات المدارس بشكل لائق وزيادة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا واستكمال كافة مستلزمات تشغيل المدارس.

وأضافت في بيان رسمي، الخميس، أنه تقرر الدراسة بالمراجعة on line plans على الفصول الافتراضة google classroom، وذلك ابتداءا من يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري وحتى الخميس 8 أكتوبر المقبل.

وتابع البيان أنه سيتم عمل orientation لأولياء الأمور خلال الأسبوع القادم في جميع المدارس، لتوضيح خطة العمل كاملة خلال المرحلة المقبلة والعام الدراسى الكامل والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمدارس ونظام التعليم.