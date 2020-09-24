إنفوجراف.. تصريحات رئيس الوزراء حول التصالح فى مخالفات البناء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مد فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر لتكون نهاية أكتوبر.



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مد فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر لتكون نهاية أكتوبر. ووجه مدبولى خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، الشكر إلى المصريين الذين تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أنه تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلب تصالح.

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