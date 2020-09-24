أكبر كلمة سلام .. مصر تحقق رقما قياسيا جديدا بموسوعة جينيس

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن تحقيق مصر رقم قياسى عالمى جديد بموسوعة جينيس ريكورد العالمية وتم تسجيله باسم مصر من خلال تصميم أكبر كلمة سلام "Peace" بـ551 سترة نجاة فى زمن قياسى 13 دقيقة و37 ثانية على ضفاف قناة السويس وبالتحديد فى مدينة الإسماعيلية.





وأوضح أشرف صبحى فى بيان له اليوم الخميس، أن الرياضة المصرية تسير بخطوات ثابتة ومستقرة وتحقق إنجازات متتالية بفضل الدعم والرعاية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأشار صبحى إلى أن تسجيل الرقم المصرى جاء بعد جهود كبيرة، وتحقيق كل الاشتراطات التى وضعتها جينيس للأرقام القياسية لتصميم أكبر كلمة سلام، والتى تم تنفيذها بمدينة الإسماعيلية فى ضوء الاحتفالات العالمية الخاصة بيوم السلام العالمى، ولتصبح الاحتفالية المصرية بيوم السلام العالمى هى الاحتفالية الوحيدة فى العالم التى تم تسجيلها بموسوعة الأرقام القياسية. ووجه الدكتور أشرف صبحى الشكر لكل الأطراف المعنية بتنظيم الحدث وفى المقدمة الربان ولاء حافظ والاتحاد المصرى للغوض والإنقاذ وهيئة قناة السويس وجميع المشاركين من الشباب المصرى ضمن الفعالية العالمية. ورحبت جينيس ريكورد للأرقام القياسية بالطلبات التى دعتها للتواجد أكثر داخل مصر، والتى تطالب بتسجيل أرقاما قياسية جديدة خاصة بها، ووعدت جينيس للأرقام القياسية بزيادة انتشارها داخل مصر بعد الأداء المشرف الذى قدمه المصريون فى تحقيق الرقم القياسى فى تصميم أكبر كلمة سلام Peace على ضفاف قناة السويس.

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