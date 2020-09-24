أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإجراء غلق جزئى فى الاتجاهين لتقاطع شارع ثروت مع شارع السودان لمدة يومين ابتداء من صباح غد الجمعة وحتى السبت 2020/9/26.





وأوضحت المحافظة، فى بيان صحفى، أن الأعمال ستكون من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط طوال الفترة، وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المنفذة بمد كابلات جهد متوسط مما يستلزم قطع عرضى بمدخل ومخرج شارع ثروت وتقاطعه مع شارع السودان. ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب بالإشراف ومتابعة الأعمال وإزالة أى معوقات ورد الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال. وتنوه محافظه الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة : غلق جزئى بشارع ثروت لمدة يومين من الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.