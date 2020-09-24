صور .. القوى العاملة تناقش دعم وإصلاح التعليم الفنى من خلال برنامج TVET

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة وضع استراتيجية من خلال اللجنة الإشرافية لتنفيذ المشروع لضمان الاستدامة، لافتا إلى إعداد خطة مستقبلية تتضمن محورين أولهما تطوير 336 مكتبا للتشغيل بمديريات القوى العاملة على مستوى، وهذه المكاتب هى بمثابة الذراع المسئول عن إمدادنا بالمعلومات والبيانات المطلوبة، ما يسهم فى إنشاء منظومة إلكترونية كاملة فى تلك المكاتب، تعطى نظرة شمولية عن واقع معلومات سوق العمل داخل المجتمع المصرى بما يخدم المنصة الإلكترونية لمعلومات سوق العمل ومعرفة احتياجاته وتوفير العمالة المدربة المؤهلة.
وأشار إلى أن المحور الثانى هو تدريب ممثلى أصحاب الأعمال، ومديرى الموارد البشرية العاملين لديهم لتوعيتهم بأهمية منصة معلومات سوق العمل، وإمدادنا بكل المعلومات.
وشدد الوزير على ضرورة بناء وعى رجال الأعمال، لتطوير فكرهم، بحيث يتطلعون للمستقبل بشكل أفضل، والتماشى مع متغيرات العصر والمهن المستحدثة لبناء غد أفضل لأبناء هذا الوطن.
وفى ختام اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطرح خطة مفصلة عن احتياجات الوزارة للبدء فى المشروع والمساهمة فى إعداد المنصة باعتبارها الجهة الأساسية المسئولة عن معلومات سوق العمل، وبدونها لا يمكن تحقيق النجاح فى المشروع.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة آمال عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ومحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وياسر الشربينى معاون الوزير.
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