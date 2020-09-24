فيديو .. الشهيد البطل عمرو عبدالمنعم يأكل ثعبانا خلال التدريب

كانت مصادر أمنية قد كشفت أسماء رجال الشرطة الذين استشهدوا خلال التصدى لمحاولة هروب 4 سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره، وهم: العقيد عمرو عبد المنعم، والرائد محمد عفت، وفرد الشرطة عبد المجيد محمد.

كان مصدر أمنى بوزارة الداخلية قال إن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره، حاولوا الهروب من داخل السجن صباح الأربعاء، حيث تصدت لهم قوة التأمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.



وأكد المصدر أن المحكوم عليهم هم: السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسى، ومديح رمضان حسن علاء الدين.