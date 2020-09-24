سامح شكرى ونظيره الفرنسى يبحثان أبرز القضايا الإقليمية

بحث سامح شكرى وزير الخارجية، مع نظيره الفرنسى ⁧‫جان إيف لودريان‬⁩، أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



بحث سامح شكرى وزير الخارجية، مع نظيره الفرنسى ⁧‫جان إيف لودريان‬⁩، أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سامح شكرى‬⁩، خلال اللقاء الذى عقد على هامش الاجتماع الوزارى الرباعى فى ⁧‫عمّان‬⁩، أهمية العمل على دعم مسار التسوية للقضية الفلسطينية.

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