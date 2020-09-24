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مدبولى :إعلان الاشتراطات التخطيطية للبناء قبل 24 أكتوبر المقبل

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مدبولى :إعلان الاشتراطات التخطيطية للبناء قبل 24 أكتوبر المقبل
مدبولى :إعلان الاشتراطات التخطيطية للبناء قبل 24 أكتوبر المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، سيتم الإعلان عن كافة الاشتراطات التخطيطية قبل 24 أكتوبر القادم لعودة نشاط البناء مرة أخرى بعد قرار الحكومة مؤخرا بوقف البناء 6 أشهر ، موضحا أن أن التوجه القادم بالنسبة للأرياف سيكون هناك بناء رأسى لمنع استنزاف الاراضى الزراعية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التى تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 