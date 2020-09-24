الأهلي يضم أحمد عبد القادر لاعب سبارتا براج التشيكى لمدة 5 مواسم

وقع النادى الأهلى مع أحمد عبد القادر الشهير بـ"حمدى" لاعب نادى سبارتا براج التشيكى لمدة خمسة مواسم، بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة رسمياً خلال الأيام القليلة الماضية، وفتح النادى خط مفاوضات مع اللاعب وناديه حتى انتهاء الصفقة رسمياً منذ أيام، وقام الأهلى بشراء اللاعب من سبارتا مع حصول الأخير على نسبة من البيع مرة أخرى.

ويأتى تعاقد الأهلى مع اللاعب الذى رحل من قطاع الناشئين عام 2017 ورحل للدورى التشيكى ولعب خلاله موسمين ونصف الموسم قدم خلالها عروضا جيدة ليعود مرة أخرى للقلعة الحمراء ويوقع للنادى.

وفى سياق مختلف، ركّز رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على تدريبات الكرة فى مران ‏الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعداداً لمواجهة طنطا مساء السبت المقبل باستاد الأهلى بمدينة السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ30 فى بطولة الدورى الممتاز، وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وأجرى ‏الجهاز الفنى تقسيمة قوية فى وسط الملعب لتجهيز جميع اللاعبين.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة نادى مصر أمس، التى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة، تدريبات استشفائية للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

فيما عقد رينيه فايلر جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، ‏مدير الكرة بالنادى على هامش المران ضمن جلسات الثنائى التحضيرية قبل المباريات الرسمية؛ للحديث ‏فى كافة الجوانب الخاصة بالجانب الإدارى، وأجرى لاعبو الأهلى تحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم تحت ‏إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون.‏

ويلتقى الأهلى مع طنطا مساء السبت المقبل على استاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ30 فى ‏بطولة الدورى الممتاز.‏