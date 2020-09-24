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الرئيس السيسي يخصص 494 فدانًا لإقامة منطقة صناعية فى الخانكة بالقليوبية

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الرئيس السيسي يخصص 494 فدانًا لإقامة منطقة صناعية فى الخانكة بالقليوبية
الرئيس السيسي يخصص 494 فدانًا لإقامة منطقة صناعية فى الخانكة بالقليوبية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 555 لسنة 2020بتخصيص مساحة 494,40 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية العكرشة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية.

 

 

 

نشر القرار فى الجريدة الرسمية. 

 

 

 

 

 

 

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