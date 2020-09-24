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مدبولي: الانتهاء من الأرقام القومية للعقارات قبل نهاية 2021

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مدبولي: الانتهاء من الأرقام القومية للعقارات قبل نهاية 2021
مدبولي: الانتهاء من الأرقام القومية للعقارات قبل نهاية 2021
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم مد مدة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء شهر آخر حتى نهاية أكتوبر المقبل.
وقال إنه تم متابعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقدم بالشكر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح.

وقال  إن الاداء المالي آخر شهرين أفضل من نفس الشهرين من عام ٢٠١٩ رغم عدم وجود في ٢٠١٩ 

وقال إن ذلك يؤكد ثقة العالم أجمع في قوة الاقتصاد المصري وأن مصر من الدول القليلة اللي استطاعت تؤدي أداء قويا.

واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي  أن الحكومة تعمل على قرار ان يكون لكل عقار رقم قومي لافتا انه سيتم الانتهاء من هذه القرار  قبل نهاية ٢٠٢١، مضيفا انه سيكون هناك اشتراطات خاصة في البناء وخاصة في الريف المصري لافتا ان كل اشتراطات البناء الجديد سيتم الاعلان عنها قبل نهاية سريان قرار وقف البناء.

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