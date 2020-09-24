مدبولي: الانتهاء من الأرقام القومية للعقارات قبل نهاية 2021

وقال إن الاداء المالي آخر شهرين أفضل من نفس الشهرين من عام ٢٠١٩ رغم عدم وجود كورونا في ٢٠١٩
وقال إن ذلك يؤكد ثقة العالم أجمع في قوة الاقتصاد المصري وأن مصر من الدول القليلة اللي استطاعت تؤدي أداء قويا.
واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة تعمل على قرار ان يكون لكل عقار رقم قومي لافتا انه سيتم الانتهاء من هذه القرار قبل نهاية ٢٠٢١، مضيفا انه سيكون هناك اشتراطات خاصة في البناء وخاصة في الريف المصري لافتا ان كل اشتراطات البناء الجديد سيتم الاعلان عنها قبل نهاية سريان قرار وقف البناء.
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