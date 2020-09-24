ووجه رئيس الوزراء الشكر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، مشيرا إلى تقدم مليون و٤٠٠ الف مواطن بطلبات التصالح.
وأكد أن الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان، مناشدا الجميع بتقنين أوضاعهم.
وأوضح مدة نهاية وقف تراخيص البناء تنتهي ٢٤ نوفمبر القادم وقبلها الحكومة ستعلن الاشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء لكي يستفيد المواطنين من الأصول المملوكة لهم.
وأكد أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في الريف وستشجع البناء الرأسي في الريف لكي لا يتم استنذاف الأراضي الزراعية وتمكن المواطنين من الاستفادة من أراضيهم.
كما أعلن أنه سيتاح لكل عقار في مصر رقم قومي على أن تنتهي قبل 2021 والتي ستيسر عملية تداول العقارات.
وأوضح أنه خلال الاجتماع مع الرئيس السيسي وجه بدعم المصدرين وتحفيز الصادرات برد أعباء التصدير ، لتراكم هذه المستحقات من 2012 وتم رد 30% للمصدرين ووجه الرئيس برد كامل متأخرات المصدرين في إطار نموذج يعتمد من المالية والصناعة بحيث يتم رد كافة المستحقات قبل نهاية 2020.
وتابع أن التوجيه لوزارة الصناعة بألا تتجاوز فترة رد أعباء التصدير مدة الستة أشهر بعد قيامهم بالتصدير.
وأوضح أن هناك تحسنا في المؤشرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية رغم تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن النمو الاقتصادي يحقق معدلات إيجابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان.. ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.