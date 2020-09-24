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الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان.. ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

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الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان.. ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء
الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان.. ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر آخر لتكون بنهاية اكتوبر بدلا من نهاية سبتمبر، للتيسير على المواطنين ، مؤكدا أن الحكومة ستقيم في نهاية المهلة الجديدة مدي كفايتها أو النظر في تمديد اخر. 
وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي  ان هناك ازدحاما كبيرا من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وهو ما دفع الحكومة لتمديد المدة. 

ووجه رئيس الوزراء الشكر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح،  مشيرا إلى تقدم مليون و٤٠٠ الف مواطن بطلبات التصالح.

وأكد أن الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان، مناشدا الجميع بتقنين أوضاعهم.

وأوضح مدة نهاية وقف تراخيص البناء تنتهي ٢٤ نوفمبر  القادم وقبلها الحكومة ستعلن الاشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء لكي يستفيد المواطنين من الأصول المملوكة لهم. 

وأكد أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في الريف وستشجع البناء الرأسي في الريف لكي لا يتم استنذاف الأراضي الزراعية وتمكن المواطنين من الاستفادة من أراضيهم. 

كما أعلن أنه سيتاح لكل عقار في مصر رقم قومي على أن تنتهي قبل 2021 والتي ستيسر عملية تداول العقارات. 

وأوضح أنه خلال الاجتماع مع الرئيس السيسي  وجه بدعم المصدرين وتحفيز الصادرات برد أعباء التصدير ، لتراكم هذه المستحقات من 2012 وتم رد 30% للمصدرين ووجه الرئيس برد كامل متأخرات المصدرين في إطار نموذج يعتمد من المالية والصناعة بحيث يتم رد كافة المستحقات قبل نهاية 2020.

وتابع أن التوجيه لوزارة الصناعة بألا تتجاوز فترة رد أعباء التصدير مدة الستة أشهر بعد قيامهم بالتصدير. 

وأوضح أن هناك تحسنا في المؤشرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية رغم تداعيات فيروس ، مؤكدا أن النمو الاقتصادي يحقق معدلات إيجابية.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 