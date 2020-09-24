البابا تواضروس يستقبل السفير البرازيلي بالقاهرة بالمقر البابوي بالعباسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية، اليوم سفير البرازيل بمصر السيد أنطونيو باتريوتا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قداسة البابا تواضروس الثاني مع السفير البرازيلي منذ تعيينه سفيرًا لبلاده بالقاهرة، في أكتوبر من العام الماضي.

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يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء الذي أقيم مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ودار موضوع العظة عن فضيلة "الاستقامة" من خلال الصليب، بمناسبة عيد الصليب الذي تحتفل به الكنيسة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الأحد المقبل.

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم مرتل كنيسة الشهيد مارجرجس بخمارويه بشبرا وذلك لحصوله على الدكتوراه في الألحان القبطية من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان يوم السبت الماضي.