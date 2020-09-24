البابا تواضروس يستقبل السفير البرازيلي بالقاهرة بالمقر البابوي بالعباسية

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ودار موضوع العظة عن فضيلة "الاستقامة" من خلال الصليب، بمناسبة عيد الصليب الذي تحتفل به الكنيسة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الأحد المقبل.
وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم مرتل كنيسة الشهيد مارجرجس بخمارويه بشبرا وذلك لحصوله على الدكتوراه في الألحان القبطية من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان يوم السبت الماضي.
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