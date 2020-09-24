القومي لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة تطبيق "إسكات المدافع" في إفريقيا 2020

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الدورة الحالية لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أهمية وضرورة تنفيذ الإعلان الإفريقي بـ"إسكات المدافع" في إفريقيا عام 2020.
وجاء في بيان صادر عن اجتماع المؤسسات الإفريقية بالقاهرة، والذي يختتم أعماله اليوم، أنه قد آن الأوان لإشراك مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في منع النزاعات وتسويتها وفي فترة ما بعد النزاع وإحلال السلام.
وأكد ممثلو شبكات المؤسسات الإفريقية ضرورة "إسكات المدافع" في إفريقيا لتحقيق السلام والتنمية لشعوب القارة، كما أكدوا أهمية إقرار مقاربة تقوم على أساس تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل النزاعات وفيما بعد التسوية.
تجدر الإشارة إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بدأت اجتماعاتها بحضور 46 ممثلًا لمؤسسات 46 دولة إفريقية وبحضور سفراء وممثلي أعضاء الاتحاد الإفريقي.
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