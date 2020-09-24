رئيس الوزراء: قرارات الدولة هدفها تشجيع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي

وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة قطاع مهم يخدم الدولة وما تأخذه الدولة اليوم من قرارات لتشجيع الصناعة والتصنيع المحلي يأتي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة في مصر ويشجع على نمو الصناعة في مصر.

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