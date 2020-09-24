أخبار عاجلة
حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً -
وفاة محمود ياسين.. أبرز التكريمات والجوائز -
كريم فهمي يشارك جمهوره بصورة من مرحلتي الطفولة والشباب -
كليب أماكن السهر لـ عمرو دياب يقترب من 20 مليون مشاهدة -
أخبار الفن | وفاة الفنان محمود ياسين.. فيديو نادر لـ عمرو دياب في حفل زفاف عامر منيب.. ودعاء فاروق ترد على فبركة مداخلة السحر -
حصيلة يومية قياسية.. ألمانيا تسجل 5132 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا -
الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم على ترامب في استطلاعات الرأي -
التضامن: صرف منحة الـ 100 جنيه لمستفيدي كرامة.. غداً -
حدث ليلاً | العثور على جثة فتاة مسحولة في المعادي.. البرازيل تفوز على بيرو.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: هحبسك.. إبراهيم حسن ي... -

رئيس الوزراء: قرارات الدولة هدفها تشجيع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي

أخبار مصرية تبليغ
رئيس الوزراء: قرارات الدولة هدفها تشجيع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي
رئيس الوزراء: قرارات الدولة هدفها تشجيع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي

وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة قطاع مهم يخدم الدولة وما تأخذه الدولة اليوم من قرارات لتشجيع الصناعة والتصنيع المحلي يأتي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة في مصر ويشجع على نمو الصناعة في مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: قرارات الدولة هدفها تشجيع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 