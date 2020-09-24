عاجل.. النقل تنفى إغلاق محطات المترو غدا: يعمل بشكل طبيعى

أعلنت وزارة النقل، في بيان اليوم، أن ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعى المزيفة من إغلاق جميع محطات المترو داخل القاهرة من صباح غد الجمعة وحتى صباح السبت بسبب الصيانة الضرورية، عار تمامًا عن الصحة.





وأكد البيان أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة وأن تشغيل المترو يومى الجمعة والسبت سيكون كالمعتاد من الساعة 5.15 صباحاً إلى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل. وتهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وأن يكون الاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل.

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