رئيس هيئة التأمين الاجتماعي: إضافة نحو 1000 مستفيد جديد من العلاوات الخمس...

أكد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة أضافت 1072 مستفيدا جديدا بالعلاوات الخمس من الصحفيين المحالين إلى المعاش، يضافون إلى نحو 7200 مستفيد سابق.

وأضاف عوض ،خلال اجتماعه اليوم مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان لبحث قضايا المعاشات والتأمينات الخاصة بالصحفيين والمحالين للمعاش منهم ومن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية إجمالا، أنه سيتم تنفيذ كل هذه الحالات الجديدة مع صرف المعاشات في الأول من أكتوبر المقبل.

وذكر بيان للنقيب أنه بخصوص الشكاوى الخاصة بالعلاوات الخمس لبعض حالات المحالين للمعاش من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والتي تلقتها النقابة - بدعوة من النقيب - من نحو 600 زميل، منهم 370 لم يحصلوا عليها و230 لديهم حسابات مختلفة لها، وتم إرسالها بداية الأسبوع الحالي للهيئة، أبلغ رئيس الهيئة نقيب الصحفيين بأن الهيئة أضافت وفقا للقواعد 1072 مستفيدا جديدا، يضافون إلى نحو 7200 مستفيد سابق.