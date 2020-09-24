رسامة 3 راهبات بدير القديسة دميانة بالبرارى 

كما شارك فى الرسامة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى. والراهبات الجديدات هن: - الراهبة دميانة القديسة دميانة - الراهبة جوليا القديسة دميانة - الراهبة أجنيس القديسة دميانة

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