فيديوجراف : بتوجيهات الصحة .. فئات ممنوعة من ارتداء الكمامة بالمدارس

وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز الفئات الممنوعة من ارتداء الكمامة وهم: الأطفال تحت 12 عاما والصفوف الابتدائية، والذين يعانون من صعوبة فى التنفسن كما ضمت الفئات ذووى القدرات الخاصة. كما قدم نصائح مهمة للوقاية من كورونا أهمها الحفاظ على التباعد الجسدى، وتهوية القاعات، وغسل اليدين بالماء والصابون.

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