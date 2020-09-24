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فيديوجراف : بتوجيهات الصحة .. فئات ممنوعة من ارتداء الكمامة بالمدارس

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محمد الحنبوصى 2020-09-24 18:30 0 تبليغ

وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز الفئات الممنوعة من ارتداء الكمامة وهم: الأطفال تحت 12 عاما والصفوف الابتدائية، والذين يعانون من صعوبة فى التنفسن كما ضمت الفئات ذووى القدرات الخاصة.

 

 

كما قدم نصائح مهمة للوقاية من أهمها الحفاظ على التباعد الجسدى، وتهوية القاعات، وغسل اليدين بالماء والصابون. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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