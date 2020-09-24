صور .. وزير الطيران يرافق 3 وزراء و30 سفيرا فى جولة بمطار شرم الشيخ

شارك فى الجولة كل من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والسفير الدكتور بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام.

وكان فى استقبالهم خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخالد عبد السلام مدير المطار.

تأتى هذه الزيارة فى إطار تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين وزارات الحكومة المصرية، من أجل تنشيط وزيادة حركة السياحة والسفر إلى المناطق السياحية بمصر، ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومى المصرى، تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية 2030.

وفى بداية الجولة، تفقد وزير الطيران والوزراء والسفراء صالات السفر والوصول، ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب وصالة كبار الزوار، وكذا الاطمئنان على معايير السلامة الصحية، وإجراءات الحجر الصحى والتباعد الاجتماعى المطبقة بالمطار، للحد من انتشار فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة زائرى مصر.

وأكد الطيار محمد منار، أن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم لقطاعى السياحة والطيران، كونهم إحدى الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، فضلا عن جهود الدولة لاستعادة الحركة الجوية وعودتها بشكل منتظم.

كما أشار إلى أن وزارة الطيران تقدم العديد من التخفيضات، لجميع شركات الطيران المصرية والأجنبية، بمطارات كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح، تبلغ 50% على رسوم الهبوط والإيواء، و20% على الخدمات الأرضية، والعديد من التسهيلات والخدمات المقدمة بالمطارات.

كما تشارك فى جميع المبادرات التى تساهم فى تشجيع الحركة السياحية الوافدة، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.