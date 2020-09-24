السكة الحديد تنفى خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين بالقليوبية

وأعلنت الهيئة أن الواقعة تتمثل فى تجاوز سائق جرار مفرد لسيمافور المخزن، بمحطة شبين القناطر، مما أدى إلى تراكى الجرار على التصادم الخرسانى بمخزن المحطة وسقوط البوجى الأمامى للجرار، بعيدًا عن الخطوط الطوالى، ودون التسبب فى أى إصابات.

وعلى الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، بتحرك فرق الإنقاذ لمحل الواقعة، مجهزين بالآلات لإعادة تركيب الجرار على السكة.

كما تم وقف السائق ومساعده عن العمل احتياطيا، لحين انتهاء التحقيقات، وتحويلهم للكشف الطبى وكشف المخدرات.