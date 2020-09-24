شمل التوزيع، 4 أطنان للفيوم وشمال سيناء، و3 أطنان لبنى سويف، والقاهرة والجيزة، للأسبوع السابع على التوالى، ضمن إسهامات وزارة الأوقاف المجتمعية.
وشددت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المواطنين، وأن هذا إنما هو حقهم على المجتمع، ولا منة لأحد فيه.
كما أكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو وصور .. الأوقاف تواصل توزيع لحوم الأضاحى وتؤكد عدم تصوير الأهالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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