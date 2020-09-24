البابا تواضروس يستقبل السفير الأمريكي ونائبته بالكاتدرائية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية اليوم السيد چوناثان ر. كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه رافق السفير الأمريكي بالقاهرة خلال زيارته اليوم السيدة نيكول شامبيان، نائب السفير، وقام كوهين بتقديم نائب السفير لقداسة البابا تواضروس بمناسبة بدء عملها بمصر.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أكد في وقت سابق اليوم أن نهر النيل هدية من الله مثل الهواء والشمس لكافة البشر، لذلك أصلي وأثق أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان سوف تمضي قدمًا نحو الحل الملائم للجميع.

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال استقباله للسفير الإثيوبي الجديد بالقاهرة ماركوس تيكلي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - بقوة العلاقة بين مصر وإثيوبيا وكذلك بين الكنيستين المصرية والإثيوبية.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى زيارته الطيبة لإثيوبيا وعلاقة المحبة التي تربطه بغبطة البطريرك أبونا متياس بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية.

ونوه البابا تواضروس الثاين إلى أهمية الدور الذي يقوم به سفير الدولة لتقوية العلاقات بين البلدين خلال فترة خدمته في مصر، وكذلك في تقارب الشعبين المصري والإثيوبي.